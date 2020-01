Leao Butrón arquero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Leao Butrón palpita el debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Además, el experimentado arquero blanquiazul dio a conocer su molestia por haber sido involucrado en una supuesta ‘camita’ contra el técnico argentino Miguel Ángel Russo.

‘Mucho más bajo y cobarde sentí el año pasado, cuando comenzó el 2019 yo me lesioné la rodilla y tenía que operarme. Después de haber sido dos años consecutivos mejor arquero, al comenzar el año tuve que aceptar no jugar porque tenía que operarme, estar lejos de las canchas un par de meses y encima que me digan que yo estaba encabezando la camita a Russo’, aseguró Butrón en entrevista a ATV+.

En otro momento, Butrón descartó una pelea contra Pedro Gallese por el puesto de titular de Alianza Lima en la temporada 2019.

“El año pasado me quisieron enfrentar con Pedro, pero no lo lograron, porque él es mi amigo desde hace muchos años. Creo que es una forma muy baja de hacer periodismo, pero aquí ni lo mencionamos, por el grado de amistad”, agregó.

Finalmente, Butrón dijo que confía en salir campeón en su última temporada como futbolista. “Me he puesto más en el escenario de salir campeón, porque es un sueño, todos tenemos que soñar para estar motivados”, comentó.