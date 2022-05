Leao Butrón | Fuente: Liga 1

Leao Butrón ha sido uno de los más criticados tras la lamentable campaña de Alianza Lima durante la temporada 2020 y, por su parte, el ex golero del cuadro íntimo conversó con Jesús 'Tanke' Arias sobre cómo vivió ese momento.

"Lo que pasó (descenso) si me dolió porque nadie lo pensaba. Dos meses antes yo sentía lo que podía pasar. LA gente me criticó por ello. Me dijeron que no hice nada, pero no era dirigente, sino jugador de fútbol. Yo hice el papel que me tocaba hasta el final. Lamentablemente no me equivoqué. Lo que sucedió fue una consecuencia de muchos errores. Siento que me utilizaron. Algunos dirigentes siendo populistas. Al ver ellos que la gente me responsabilizó por encima de todos", indicó Butrón en 'Tanke Como Cancha' de RPP Noticias.

Asimismo, Butrón agregó: "Puedo mirar a cualquiera y decir que estoy agradecido con el club. Puedo cruzarme con cualquier trabajador de los clubes que jugué. No sé si en el caso de Alianza Lima pueden hacer lo mismo conmigo. Siento que no fue justo, fue muy populista".

En tanto a cómo se maneja el fútbol peruano, Butrón indicó: "No somos profesionales, somos aspirantes a profesionales haciendo muy poco para conseguirlo. Seguimos siendo amateur. El contrato es lo único profesional que hay ahí. Después, como pasó con Alianza en 2020, se soluciona muchas cosas en mesa. Le ha pasado a Cristal, la U, Stein, a casi todos los equipos, no solo es Alianza. No somos una liga profesional. Cómo un departamental puede tener mayor voto que clubes como Universitario o Alianza u otro club que inyecta más al fútbol peruano con transmisiones, tribunas y eso".