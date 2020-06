Luis Aguiar fue campeón nacional con Alianza Lima en la temporada 2017. | Fuente: Alianza Lima

Luis Aguiar es uno de los futbolistas de mayor experiencia en el actual plantel de Alianza Lima. El volante uruguayo destacó la llegada de Mario Salas, quien fue su preparador físico en Universidad de Concepción.

"Cada entrenador tiene su libro y Mario no es la excepción. No lo veo trabajar hace tiempo, pero si sé la mentalidad que tiene de estar siempre para arriba, de que el equipo sea muy agresivo, que tenga ritmo la mayor parte del partido. En lo futbolístico es un tipo temperamental, con mucha personalidad. Son diferentes ideas, así que, con la mentalidad de él, nosotros como plantel intentaremos cambiar ese chip que no pudimos cambiar con Bengoechea”, indicó Aguiar a UCI Noticias.

Por otro lado, el ‘Canario’ señaló que espera arribar en los próximos días a Lima para incorporarse al grupo de trabajo.

"En realidad, no hemos hablado mucho con el club sobre nuestro retorno. Creemos que ya hemos tenido que estar en Lima, pero el club decidió llevar al cuerpo técnico y nosotros nos hemos quedado por acá esperando a ver soluciones. Esperamos volver lo antes posible tomando en cuenta que hay que estar 15 días en cuarentena”, agregó.

Aguiar volvió esta temporada a la institución victoriana por pedido de Pablo Bengoechea. El ‘Canario’ integró el plantel campeón de Alianza Lima 2017.