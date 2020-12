Luis Aguiar: "Gente inadaptada manejaba un club con tanta historia". | Fuente: Alianza Lima

El último sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo y sentenció su descenso a la Liga 2. Por su parte, el acontecimiento generó miles de reacciones entre los hinchas, jugadores, entre otros.

Asimismo, algunos ex futbolistas se manifestaron a través de sus redes sociales. Entre ellos, Luis Aguiar, jugador que volvió al equipo a inicios de año y se fue en agosto, decidió publicar un extenso y contundente mensaje donde deja entrever su disconformidad con la dirigencia del club íntimo, así como ciertas actitudes por parte del plantel de este año.

"Aguiar no abandonó ningún barco, las preguntas háganselas al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por "dirigentes", cuerpos técnicos, gerentes, etc", resalta Aguiar en la primera parte del mensaje adjuntando una fotografía suya con la 'blanquiazul'.

Además, agregó: "Un año lleno de mentiras hacia el plantel y queriendo siempre c... a todos. Gente inadaptada manejando un club con tanta historia. Me fui porque tengo principios, porque tengo una postura que no tolera a la gente falsa, la gente mentirosa. Esperé que alguien saliera a hablar sobre mi salida y se quedaron callados todos", agregó respecto a su repentina salida a mediados de año.

El ex campeón con Alianza Lima en el 2017 también se refirió a la campaña impulsada por el club para recaudar dinero durante la época de pandemia: "Me p..., me dijeron de todo cuando no mande los saludos. ¿Comprar los saludos al hincha? ¿Para ayudarnos a qué? 2017 campeones, 2018 finalista, 2019 finalista ¿faltaba dinero?".

También salió en defensa de los referentes del equipo: "Me duele ver que insulten a Rinaldo y a Butrón. Jugadores que jugando mal o bien aman a Alianza sinceramente, me cansé de escuchar mentiras".

Hacia el final, agregó: "Alianza tiene que volver pronto y mientras tanto hay que ser hombre y dar para adelante siempre porque si amas el club solo tienes una opción: ir al frente. Arriba Alianza y estamos al firme".