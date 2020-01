Luis Aguiar militó la segunda parte del 2019 en San Martín de Tucumán. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @joaquin1203

Está todo dado para Luis Aguiar vuelva a ser futbolista de Alianza Lima. El mediocampista uruguayo, en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, dio a conocer que tuvo una comunicación con Pablo Bengoechea previo a su viaje y expresó su deseo de que la transferencia al elenco íntimo se concrete lo antes posible.

"Estaba en el campo con unos amigos y recibí el llamado de Pablo Bengoechea primero. Después, me puse en contacto con otras personas y todo fue muy rápido. Todo salió fácil, esperamos firmar y confirmar todo. No hubo mucho por pensar, para nada. Me han comentado que he sido tendencia y esperemos que sea un lindo año para todos", dijo.

Por otro lado, Luis Aguiar evitó recordar cosas de su anterior etapa de Alianza Lima y dejó en claro que la meta del equipo es campeonar. Además, le prometió al fanático blanquiazul dar todo de él para volver a obtener el título.

"Los objetivos son los mismos de siempre: Alianza Lima tiene que salir campeón y lo demás es parte del pasado. El mensaje para el hincha también es el de siempre, no prometo más que humildad, trabajo y respeto. Ya no pienso en lo que ocurrió en años anteriores", sentenció.