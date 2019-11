Luis Ramírez sobre penal fallado de Adrián Ugarriza: "Hay que tener personalidad para pararte ahí" | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El centrocampista de Alianza Lima Luis Ramírez se refirió al penal fallado de Adrián Ugarriza el último fin de semana ante Deportivo Binacional en Juliaca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar.

"En el momento no le dije nada, considero que también hizo un buen partido, hoy comentamos sobre el tema pero es parte del fútbol. Fallan los que patean, entonces hay que tener personalidad para pararte ahí y patear el penal", declaró Luis Ramírez en conferencia de prensa.

El volante además fue consultado por supuestas críticas recibidas de parte del hincha y dijo que no hace caso a lo que digan los demás. "Yo no me pongo a pensar en lo que digan los demás, yo sé el jugador que soy y la capacidad que tengo. La gente puede opinar mucho, pero la decisión la tiene el técnico y yo intento hacer mi trabajo de la mejor manera para sumar al equipo", puntualizó.

Por último Ramìrez analizó el encuentro ante Sport Huancayo. "Para ganar en casa hay que tener tranquilidad, la ansiedad nos ha jugado una mala pasada pero cada historia es distinta, Ojalá que con Huancayo podamos resolverlo rápido, hay que tener cuidado porque es un equipo difícil que tiene muy buenos jugadores y se están jugando cosas importantes", concluyó.