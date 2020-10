Mario Salas dirigió 18 partidos y tan solo ganó 2 | Fuente: @LigaFutProf/

Tras la quinta derrota consecutiva de Alianza Lima en la Liga 1 (perdió ante Municipal 2-1), la administración del club blanquiazul decidió darle las gracias por sus servicios prestados al técnico Mario Salas, pero esta mañana apareció en el complejo deportivo Esther Grande de Bentin para dirigir los entrenamientos del equipo con miras al partido contra Melgar. No solo eso. El DT se encontró con Guillermo Salas, quien lo iba a reemplazar. ¿Qué pasó?

Pese a que la administración de Alianza Lima ya le comunicó a Mario Salas que no seguirá al frente del equipo, aún no ha llegado a un acuerdo económico para resolver su vínculo laboral con la institución. Es decir, sigue ligado al club y debe ir para que no lo acusen de abandono de trabajo.

La cláusula de rescinsión de contrato es elevada y sobrepasada los 500 mil dólares, según la página Azul y Blanco. El club victoriano está negociando un acuerdo económico que satisfaga a las partes.

¿Quié dirigirá ante Melgar?

La administración de Alianza Lima decidió que Guillermo Salas se haga cargo del primer equipo de manera interina. La primera tarea que tendrá 'Chicho' será el duelo contra Melgar por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar.

Chicho Salas, que tiene a cargo el equipo de reserva, será asistido por Kenji Aparicio, quien dirige la categoría 2004 de Alianza Lima.



La próxima semana debe definirse si Daniel Ahmed se hace cargo del equipo en las fechas siguientes de la Liga 1