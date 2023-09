DT de Alianza Lima descarta el regreso de Bryan Reyna y admite que el equipo no es eficaz de cara al gol

Aún no hay fecha para el retorno de Bryan Reyna. El delantero de 25 años, que meses atrás estuvo en la mira de Gremio, no estará disponible para el compromiso que Alianza Lima afrontará ante Carlos A. Mannucci por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Este viernes, en rueda de prensa, el entrenador uruguayo Mauricio Larriera señaló que aún no podrá contar con Reyna, que sufre una molestia en la rodilla que le impidió jugar los partidos ante Cantolao y Unión Comercio. Su último choque sucedió el 26 de agosto en el triunfo ante Alianza Atlético.

"Bryan Reyna está con un temita ahí y no llegaría", fue el breve comentario de Larriera sobre Reyna, que el 4 de septiembre pasado reiteró sus deseos de dejar Alianza para jugar en el extranjero.

Esste caso también preocupa en la Videna, ya que se tiene previsto que la la próxima semana se anuncie la lista de convocados de la Selección Peruana para los duelos ante Chile y Argentina por la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Larriera sobre Jesús Castillo

"Jesús Castillo va a estar disponible casi seguro, en principio era un dolor importante, pero hoy enternó con normalidad. Vamos a seguir esperándolo y aparte tenemos tiempo todavía", señaló el DT de Alianza sobre la inclusión del jugador que superó una molestia en la cadera.

Larriera sobre las chances de Alianza y el gol

"Seguimos sin depender de nosotros, pensamos ganar en cada partido y esperar un traspié de los rivales. En el caso que sí dependemos directamente es con Melgar porque lo tenemos que enfrentar, pero luego no podemos influir en nada porque no tenemos control", señaló Larriera luego del triunfo de Sporting Cristal ante César Vallejo.

"Trato de no mirar la tabla, fue circunstancial el estar primero en la tabla, pero cuando hay una fecha libre siempre miramos los resultados", agregó el uruguayo de 53 años, que reconoció que Alianza en algunos partidos no fue contundente en su cuota goleadora.

"Tampoco he pensado mucho en esa diferencia de goles porque ahora está cuesta arriba, nos ha costado el gol más allá que en algunos partidos hemos generado muchas situaciones, no hemos sido eficaces, entonces tratamos de convertir más goles pero pensando en ganar y no pensando en la diferencia de goles, que es una forma que se define el campeonato", culminó.

Alianza Lima lleva 26 puntos y se encuentra a tres unidades de los líderes Sporting Cristal y Universitario.

