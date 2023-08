DT de Alianza Lima sobre el caso Ángelo Campos: "Está en manos de la justicia e invito a no estigmatizar"

Mauricio Larriera analizó la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Alianza Atlético en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. A su vez, se refirió sobre el caso del arquero Ángelo Campos que fue separado del club blanquiazul por una presunta agresión a la madre de su hijo.

El entrenador de Alianza Lima prefiere no opinar sobre Campos, aunque pidió no "estigmatizar" al arquero de 30 años que fue detenido en la comisaría de Chacarilla del Estanque.

“Con respecto a ese tema de Ángelo, es un tema muy delicado. Hoy ese tema está en manos de la justicia, y lo que yo invito es a no estigmatizar, porque no tenemos información", señaló en conferencia.

A continuación, Larriera indicó que no tiene autoridad de juzgar a Campos, quien hoy en día recibe el apoyo de sus padres.

"En la interna se manejó como siempre, tratando de naturalizar las cosas, protegiendo al ser humano primero. No estigmaticemos, porque no tenemos la información, de eso se encarga la justicia. Yo no tengo autoridad para juzgarlo y menos para castigarlo”, manifestó.

Ítalo Espinoza fue el elegido para ocupar el puesto de Campos en el once de Alianza ante el elenco 'churre' en Matute.

Alianza Lima líder de la Tabla Acumulada

El equipo blanquizul sumó tres puntos ante su gente al vencer por 1-0 a Alianza Atlético. Así sumó 20 puntos y se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura.

Mientras tanto, Alianza es el puntero en la Tabla Acumulada con 62 puntos. Sporting Cristal (59) y Universitario (55).

Tabla de Posiciones del Clausura y Acumulado en la Liga 1 Betsson

