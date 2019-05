Mauricio Matzuda anotó el segundo gol de Alianza Lima en la victoria por 3-2 ante Melgar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Para Mauricio Matzuda, la Bolsa de Minutos no fue determinante para que se dé su debut en Primera División. El volante de Alianza Lima, que anotó en su debut con el primer equipo blanquiazul contra Melgar, señaló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que confiaba en poder jugar en la Liga 1 Movistar este año por la confianza que tiene Víctor Reyes en los futbolistas jóvenes del equipo.

"El profe Víctor siempre confió en nosotros. Antes de subir a Primera, él nos decía que a esta edad deberíamos estar debutando. Creo que con o sin Bolsa de Minutos, el entrenador igual le iba a dar la confianza a los jóvenes. Este debut es un gran paso pero ahora toca lo más difícil, que es asentarme y buscar un lugar en el equipo", dijo.

Asimismo, Mauricio Matzuda reveló que iba a ser titular en este partido de Alianza Lima dos días antes de que este se realice, después de que su compañero Miguel Cornejo terminara sentido en uno de los últimos entrenamientos.

"El viernes me entero que iba a jugar porque Cornejo terminó la práctica medio lesionado. Ahí mismo, el profe Víctor me comentó que voy a arrancar de titular. Al inicio lo tomé con un poco de sorpresa, pero me sentí muy motivado porque era lo que quería", sentenció Mauricio Matzuda.