Pipo Gorosito se rinde ante Piero Cari: "Para mí, va a jugar 15 años en la Selección tranquilamente"

Lo ve brillando en la Bicolor. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, indicó que el volante Piero Cari tiene todas las virtudes para jugar en la Selección Peruana.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha, el estratega argentino aseguró que el volante de 17 años tiene aún por mejorar muchas cosas, pero que —tranquilamente— puede jugar en al Bicolor en los próximos 15 años.

"Tuvimos seis jugadores en la Selección Mayor, Viscarra en la Selección de Bolivia, pero hace mucho tiempo que Alianza no tenía seis jugadores en la Selección. La posibilidad, ahora, de que Piero Cari sea llamado a la Selección Mayor con 17 años. Y no lo hubiésemos puesto nosotros, no sé si otros lo hubieran hecho", indicó en un primer momento.

"Para mí, Piero Cari va a jugar 15 años en la Selección, de taquito, y bien. Tiene que mejorar muchas cosas, es completamente lógico, pero yo no sé cuántos equipos del fútbol peruano tienen tantos juveniles jugando Copa Libertadores", complementó.

¿Por qué juega Piero Cari?

En tanto, al ser consultado sobre las razones por las cuales Piero Cari tiene más minutos que otros jugadores, indicó que el joven futbolista se ha ganado las oportunidades por lo que muestra en los entrenamientos y cada vez que juega.

"Juega por las condiciones naturales que tiene. Y no es que lo ponemos nosotros: se pone solo en el equipo, con lo que rinde en los entrenamientos, con lo que rinde cuando le toca jugar", dijo al inicio.

"Ha sido muy importante con Boys, en varias entradas que tuvo. Nosotros no miramos los antecedentes: miramos la actualidad. Respetamos los antecedentes, pero el fútbol es de actualidad. Hasta los mismos jugadores le dicen en algún momento al técnico 'pon a este que nos va a salvar', que no quiero decir que sea el caso de Piero. Lo que quiero decir es que los jugadores se ponen y se sacan solos con el rendimiento. El que rinde bien, juega", finalizó.