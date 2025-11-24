Últimas Noticias
Pipo Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos: "Tengo mi opinión al respecto y ya se la di al club"

Pipo Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Néstor Gorosito no se quiso pronunciar sobre las renovaciones asegurando que el club es el que tiene la última palabra.

No se complica. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, no quiso pronunciarse sobre la renovación de algunos jugadores, sobre todo de Hernán Barcos.

En conferencia de prensa, el estratega argentino indicó que el club dará a conocer su decisión al final del torneo y que el ex LDU Quito se encuentra en la misma situación que otros futbolistas.

“Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta", indicó en un inicio.

"Nosotros estamos abocados al torneo y un montón como Hernán, con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, lo más importante es el grupo. Son todos iguales", complementó.

"Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación. Entonces, por una cuestión de respeto, hasta que termine, el club dirá lo que piensa”, finalizó.

El objetivo de Alianza Lima: clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

Por otro lado, Pipo indicó que el principal objetivo de un equipo grande es salir campeón, pero si no se puede cumplir, lo mejor es clasificar directamente a la Copa Libertadores.

“El objetivo siempre es salir campeón, el primer objetivo es ese. Cuando no llegas al objetivo primero, el segundo es tratar de entrar de forma directa a la Libertadores", dijo.

"Haremos lo imposible como para poder lograrlo, en eso el grupo no escatima esfuerzos, se trabaja sin ninguna clase de problemas”, finalizó.

