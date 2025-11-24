Hernán Barcos no pierde la fe en quedarse en Alianza: "Todavía tengo mucho para darle al club"

Incertidumbre en Alianza Lima. Y es que Hernán Barcos termina contrato a fin de temporada y, de momento, no hay visos que vaya a renovar en el conjunto de La Victoria.

Más allá que no hay negociaciones entre Alianza Lima y Hernán Barcos, el delantero argentino nacionalizado peruano guarda la ilusión de seguir con la camiseta íntima. Así lo dijo en rueda de prensa luego de lo que fue goleada 3-0 sobre UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por el final del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

"Esperemos que esta semana se resuelva y tener la tranquilidad de todo. La respuesta es de Alianza. Ellos saben lo que quiero", indicó Barcos de manera breve.

La palabra de Barcos en Alianza Lima

Asimismo, el popular 'Pirata' -con pasado en Gremio de Porto Alegre y LDU Quito dejó en claro que a sus 42 años tiene más que darle al cuadro íntimo.

"Hermoso. El hincha siempre está y acompaña. Espero poder estar acá ayudando al club y el cariño del hincha es recíproco. Todavía tengo mucho para darle al club", agregó el internacional con la Selección de Argentina.

Más adelante, Hernán Barcos le apuntó la mira a Sporting Cristal, su rival en lo que serán las semifinales de los playoffs de la Liga1. Ambos elencos buscan su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, evitando las rondas previas.

"Necesitábamos ganar y ahora toca ir a buscar a Sporting Cristal. Estoy feliz y orgulloso de estar en Alianza", añadió el atacante del equipo de Néstor Gorosito.

¿Cuándo juegan Alianza Lima contra Sporting Cristal en los playoffs?

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentará en los playoffs de la Liga. El partido de ida se disputará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre en Matute.

Semifinales de los playoffs de la Liga

Partido de ida

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha: martes 2 de diciembre

Hora: por confirmar

Estadio: Nacional

Partido de vuelta

Alianza Lima vs. Sporting Cristal