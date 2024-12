Néstor Gorosito: "Tenemos la ilusión de ser campeones con Alianza Lima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una entrevista en vivo, el argentino Néstor Gorosito dio detalles de su incorporación en la dirección técnica de Alianza Lima. Este miércoles destacó que buscará que su llegada al fútbol peruano sea con un título nacional.

"Ahora con toda la energía para ir a Perú y tratar de ver si podemos salir campeones otra vez como nos pasó con Olimpia y Tigre. Dios quiera que lo podamos llegar", señaló Gorosito que anunció que firmará como entrenador entre hoy y mañana

“Tenemos la ilusión de ser campeones con Alianza Lima. Perú es una escuela de fútbol importante donde me gusta como escuela. El flaco Gareca lo hizo muy bien con la selección”, agregó el popular 'Pipo' en ESPN.

"AHORA CON TODA LA ENERGÍA DE IR A PERÚ PARA VER SI PODEMOS SALIR CAMPEONES": Néstor Gorosito, nuevo técnico de Alianza Lima.#ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/WIfTH6WLCH — ESPN Perú (@ESPNPeru) December 4, 2024

Franco Navarro e hinchas de Alianza

'Pipo' Gorosito admitió que su elección como entrenador de Alianza Lima no pasó desapercibido en el fútbol peruano. Además, agradeció el apoyo del director deportivo, Franco Navarro.

"En el fútbol peruano hay una idisioncracia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, ha causado una gran impresión", sostuvo.

Gorosito también informó que junto a su cuerpo técnico viajará el domingo a Lima para incorporarse al equipo blanquiazul.