Alianza Lima continúa entrenando bajo el mando de 'Chicho' Salas. | Fuente: Club Alianza Lima

Ante las situaciones inciertas, surgen rumores. Uno de los más recientes fue la creación de una liga alterna a la oficial. Más allá de que, a primera impresión, es algo que parece inviable, se le consultó por la posibilidad a un representante de Alianza Lima.

Remigio Morales Bermúdez, miembro del Fondo Blanquiazul -máximo acreedor de la institución victoriana-, conversó con RPP Noticias sobre el problema de los derechos de televisación, hecho que llevó a que ocho instituciones de la Liga1 Betsson 2023 realicen una conferencia de prensa en la que manifestaron su no participación en el torneo peruano hasta que la FPF levante la medida cautelar interpuesta al consorcio.

En ese sentido, Morales Bermúdez manifestó que, por ahora, no evalúan la posibilidad de integrar una especie de superliga. "No queremos llegar a estudiar al detalle ese tipo de eventos porque queremos encontrar un acuerdo para levantar la medida cautelar", mencionó en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, criticó el recurso judicial que impide la televisación. "Hay una medida que se está discutiendo y que es arbitraria. La FPF y los que tienen la responsabilidad, deben pensar mejor las cosas. Está afectando cómo se están aplicando estos derechos. (...) Hay una informalidad y eso es muy serio. Si se ha judicializado el tema, nosotros podemos denunciar a la FPF por daños y perjuicios”, agregó el representante de Alianza Lima.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Más pronunciamientos de Alianza Lima

Previo a conocerse la falta de garantías por parte de la DISEDE, ocho clubes participaron de una conferencia de prensa en la que manifestaron su no participación en la Liga1 Betsson 2023 hasta que la FPF suspenda la medida cautelar que impide la televisación de sus partidos.

Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima, estuvo presente y se refirió a si ello afecta o no en su participación en torneo internacional. "Nosotros somos responsables con nuestras instituciones. El hecho que no participemos en el torneo, no significa que no participaremos en la Copa Libertadores. En caso no estemos en el campeonato, tenemos otras salidas para darle continuidad al desempeño deportivo de la institución”, expresó.

"Nosotros estamos velando por el futuro del club. Nosotros no solo pensamos en un partido, sino en el futuro de la institución. El responsable de todo esto es la Federación Peruana de Fútbol (FPF)", agregó el representante de Alianza Lima.

Premios para Alianza Lima en la Libertadores

La Conmebol definió los premios que entregará a los clubes que participan de la nueva edición de la Copa Libertadores. Perú cuenta con cuatro representantes: el campeón Alianza Lima y el subcampeón Melgar. Además Sporting Cristal y Sport Huancayo se encuentran clasificados a la segunda y primera fase del certamen.

El máximo ente del fútbol sudamericano afirmó que se repartirán 207.800.000 USD en premios este 2023, esta cifra es 32.000.000 más que en 2022, un aumento del 21%.



Asimismo, Alianza Lima y Melgar recibirán 3 millones USD por lograr su acceso a la fase de grupos de la Libertadores. Asimismo tendrán el aliciente de ganar 300 mil por cada triunfo logrado en esta instancia.

Por su parte, el club que logre el primer lugar de la Copa Libertadores ganará 18 millones, 2 millones más que en 2022. Flamengo es el vigente campeón del campeonato.