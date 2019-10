Pablo Bengoechea lanzó duros comentarios acerca del arbitraje en el último clásico ante Universitario de Deportes. | Fuente: Carlos Lora

No se calló nada. Pablo Bengoechea, director técnico de Alianza Lima, expresó su malestar acerca del arbitraje de Joel Alarcón en el último clásico en que los íntimos cayeron ante Universitario de Deportes por 1-0 en el estadio Monumental.

"Estaba preparado. Lo dije anteriormente y no es ninguna excusa, los errores grandes del campeonato están favoreciendo al mismo equipo. No tenía ni una duda de que eso iba a pasar. Me fui tranquilo. Le dije a los muchachos que aunque pasara eso no protesten", afirmó el entrenador uruguayo en una conferencia en EGB.

Asimismo, afirmó que esto se debe a un sistema que normaliza la mala situación arbitral: " A mí me quedó más claro cuando pensé que era un dirigente de Universitario quien decía que yo estaba presionando al árbitro, pero cuando vi que era un integrante de la CONAR no me quedó ninguna duda. Es mucho más grave", agregó.

Por otro lado, si bien se le preguntó acerca del último encuentro ante su clásico rival, Bengoechea aseguró que se trata de una problemática que viene de tiempo atrás: "Es lo mismo que vi el año pasado, cuando había varios equipos involucrados en el descenso y hubo muchos fallos", afirmó.

Respecto a sus declaraciones luego del partido, el entrenador 'íntimo' sostuvo que no quiso hablar de la jugada polémica: "En la noche se iba a analizar lo que se había dicho y, como me enseñaron mis padres, que tengo dos orejas y una boca, es mucho más lindo escuchar que hablar, y todos ustedes (prensa) dijeron lo que yo iba a decir", finalizó.