Pablo Bengoechea aún no suma victorias con Alianza Lima en la Liga 1 Movistar 2020. | Fuente: DeChalaca

A Pablo Bengoechea no le desagrada el hecho de ser criticado. En conferencia de prensa luego del partido frente al Carlos A. Mannucci por la segunda fecha del Torneo Apertura, el estratega de Alianza Lima señaló que le encanta recibir comentarios negativos considerando que su equipo suele terminar bien.

"No hay duda que el hincha merece todo nuestro respeto y está igual de dolido que nosotros, ya que ven la tabla y solo se tiene un punto. Sin embargo, los futbolistas van a revertir la situación porque tengo un buen plantel. Me encanta que me critiquen y peguen mucho, pues después Alianza Lima sale a flote y disfruto mucho más. Me gusta mucho esta situación", dijo.

Por otro lado, Pablo Bengoechea reconoció que no ha iniciado la temporada de la mejora manera. Sin embargo, ese no fue motivo para pensar que Alianza Lima no terminará clasificando a la final de la Liga 1 Movistar.

"Hemos tenido un mal comienzo de año, pero intentaremos recuperarnos a nivel de resultados y los jugadores van a ir creciendo. Hace una semana recién inició el campeonato y varios de los futbolistas son nuevos, por lo que se tienen que conocen. No tengo duda de que vamos a estar en la definición, solo es un tema de recorrer el camino", sentenció.