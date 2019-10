Pablo Bengoechea se refirió a las declaraciones de Ángel Comizzo sobre el arbitraje | Fuente: RPP Noticias

Luego de la victoria de Alianza Lima por 3-2 ante Melgar, a Pablo Bengoechea le consultaron por las declaraciones que hizo Ángel Comizo sobre los entrenadores que se quejan de los árbitros, y el entrenador le puso fecha al día de su respuesta.

"Ayer veníamos volando, no vi lo que ocurrió. En el día de hoy tampoco veremos programas de televisión, mañana que es libre me informaré de todo y el martes les responderé con gusto a todas las prreguntas, pero hoy no estoy informado del todo", declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

Por otro lado el estratega uruguayo se refirió al desempeño de su equipo en el encuentro ante Melgar. "Estamos en el lugar soñado donde siempre quisimos estar. Alianza defendió muy bien, si bien Melgar convirtió dos goles, creo que los espacios Alianza se los dio cuando se los tenía que dar. Los jugadores de Alianza saben que tienen que luchar hasta los 90 minutos, sudar la camiseta y a base de buen fútbol se llegó a una victoria importantísima", agregó.

Pablo Bengoechea finalmente habló sobre el próximo encuentro de los blanquiazules. "Se dieron los resultados Alianza está en la primera posición. Ahora vamos a descansar para preparar el partido de la próxima semana. Vamos a pensar ahora solo en el partido de la próxima semana. Estamos en la primera posición y la vamos a cuidar", concluyó.