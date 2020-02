Pablo Bengoechea fue sancionado con dos fechas sin dirigir en la Liga 1. | Fuente: Andina

Pablo Bengoechea fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol con dos fechas de castigos y tres UIT de multa (12900 soles), por lo que respondió al respecto del castigo que impedirá dirija los partidos ante Ayacucho FC y Deportivo Municipal.

“Estoy sorprendido y triste por el momento y acatar la sanción que me toque e intentar perjudicar lo menos posible a Alianza. Voy a intentar hacer, desde donde me toca, mi trabajo de la mejor manera, sabiendo que son dos fines de semana diferentes al anterior, pero vamos a intentar perjudicar lo menos posible a Alianza Lima y ojalá los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas, puedan defender de lo mejor posible a Alianza”, indicó en conferencia de prensa.

“Lo que pasa es que no puedo ni apelar, ni me llamaron para pode defenderme y no quiero decir todo lo que pienso porque la verdad creo que puedo perjudicar más a Alianza”, agregó el técnico.

“No tenemos derecho (a apelar), esa es la realidad. No importa lo que yo pienso, importa la realidad, y nos sancionaron con dos partidos y una multa económica”, sostuvo Bengoechea.

De acuerdo explicó el mismo entrenador, viajará junto al plantel de Alianza Lima a Ayacucho para el cotejo de la cuarta fecha de la Liga 1, aunque no puede estar en el banco de suplentes. Asistirá al estadio Ciudad de Cumaná y el equipo será dirigido por su asistente Oscar Aguirregaray.