Un jugador más quiere Alianza Lima. Según manifestó el entrenador blanquiazul Pablo Bengoechea, están en la búsqueda de concretar un fichaje más, que es para el puesto de volante creativo.

“En primera instancia, nuestra idea era traer un volante creativo que Alianza Lima lo tenga por muchos años, pero no lo pudimos traer. Ahora buscamos a uno que nos pueda rendir este año o máximo dos temporadas”, indicó el técnico.

Es conocido el interés que existió de los íntimos por Christofer Gonzáles y después por el hondureño Álex López, sin embargo, al no concretarse ninguna operación, el plan de Alianza por ese fichaje cambiará.

“Las negociaciones con volantes creativos que puedan servirnos muchos años han terminado. Hoy hemos cambiado la postura, ahora buscamos un volante creativo, quizás de más edad, que nos pueda rendir esta temporada. El volante que tiene que venir tenemos que conocerlo, no necesariamente que lo hemos dirigido antes, si no, que tenga un fútbol reconocido. Si no lo encontramos, el plantel estaría cerrado. Esperemos las próximas horas, como dijo Marulanda, pronto habrá noticias”, agregó Bengoechea.

El nombre que surgió con gran fuerza para llegar a Alianza Lima es el del colombiano de 35 años Macnelly Torres, quien en 2019 disputó 22 partidos con Libertad en la liga de Paraguay.

“¿Macnelly? Entra en ese grupo, pero hay otras opciones. Macnelly Torres, en su momento, no había como él. Es de esos jugadores que nadie olvida. Vamos a contratar el volante que nos permita el presupuesto. Hubiese querido traer a Messi, pero no nos alcanza”, mencionó el uruguayo.