Pablo Lavandeira | Fuente: Alianza Lima

Uno d elos jugadores con mejor presente en Alianza Lima es Pablo Lavandeira. Por su parte, el volante uruguayo conversó con RPP Noticias sobre la actualiad del equipo íntimo y el proceso de nacionalización peruana que viene tramitando.

"Una victoria como la de ayer nos llena de confianza para lo que viene. Reconocemos el buen trabajo de San Martín y el alto nivel de sus jugadores. Hemos conversado de las situaciones polémicas, pero lo principal son los tres puntos", sostuvo Lavandeira en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, el uruguayo agregó: "Siendo extranjero sé que el hincha espera que respondas de buena manera. Ellos me recibieron siempre con mucho respeto. Desde el día que firmé por Alianza he sido lo más profesional que he podido".

Por otro lado, en tanto al trámite que viene realizando, indicó: "Mi nacionalización peruana ya está finalizada. Solo falta la firma oficial y hacer la ceremonia".

Sobre su buena relación con compañeros de equipo, sostuvo: "Me complemento bien con muchos de los chicos con los que me toca jugar. Creo que tengo bastante afinidad con Hernán Barcos, Edgar Benitez, Jairo Concha o Pablo Míguez, son con los que comparto más fuera de la cancha y eso se nota al jugar".