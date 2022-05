Pablo Lavandeira juega su primera temporada en Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima viene de ganarle 1-0 a San Martín con un gol de penal de Hernán Barcos en los minutos finales. Hubo polémica porque se discutió si hubo falta de parte de Álvaro Ampuero a Cristian Benavente, pitada por el árbitro Gian Barbajelata.

Pablo Lavandeira fue uno de los jugadores de Alianza Lima que fue testigo, en la cancha, de la victoria sobre la San Martín. En conversación con Fútbol como cancha, el delantero uruguayo respondió sobre la jugada en mención que provocó la victoria de la tienda íntima en el Estadio Alberto Gallardo.

"En la cancha, para mí, fue penal. Los tres fueron. No pude ver la repetición. Cristian Benavente me dijo que sintió algo. En la cancha sentí que fueron tres los penales que hubo. Quizás por la adrenalina a veces ven cosas que no son las que finalmente son", sostuvo el jugador de Alianza.

Pablo Lavandeira y el momento de Alianza Lima en Liga 1 y Copa

Pablo Lavandeira tiene contrato en Alianza Lima hasta 2023. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Además, comentó sobre cómo se han dado las cosas en lo que va de su primera temporada en el actual campeón de la Liga 1 Betsson.

"Estoy feliz por esta oportunidad y disfruto cada momento, así sea suplente. Entrenar y concentrar. Vivir cada momento hizo que cuando tuve la chance lo hice de la mejor manera. Sé que estoy en un club grande y quizás en los primeros partidos no me tocó estar como todo jugador quiere estar", indicó.

Asímismo, Pablo Lavandeira habló de cómo lo recibió la hinchada de Alianza Lima, sobre todo por su pasado con la camiseta de Universitario de Deportes.

"Desde que llegue senti muchísimo respeto. Estaba claro que iban a ver mi rendimiento por mi pasado. Tenía que estar a la altura. Me recibieron con respeto y les estoy agradecido", añadió el también exDeportivo Municipal y Sport Rosario.

Por último, exextremo dio cuenta en relación al momento del primer equipo blanquiazul en lo que va de la Copa Libertadores 2022. Los de La Victoria tiene un solo punto producto de la igualdad ante Colo Colo en Lima.

"El empate nos sirve porque vemos que podemos competir y ganar. Melgar lo está haciendo (Sudamericana) y Cristal merece más. Si no fuese por los fallos, tendrían mas puntos. Vamos a intentar ante Fortaleza sacar los tres puntos. Con varios partidos, los clubes peruanos pueden competir", finalizó.

