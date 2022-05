Gregorio Pérez: "Las ganas de volver a dirigir están, pero no es nada fácil" | Fuente: Liga 1

Gregorio Pérez es, sin duda, uno de los entrenadores mejor recordado por los hinchas de Universitario de Deportes tras las dos oportunidades que le tocó ponerse al frente del equipo. Por su parte, el estratega uruguayo conversó con RPP Noticias sobre su actualidad y la posibilidad de volver a los banquillos.

"No sé si voy a continuar dirigiendo. Hoy quiero tener la tranquilidad de poder seguir de pie. Veremos lo que pasa en el futuro, las ganas están pero no es nada fácil", indicó Gregorio Pérez en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, 'Goyo' agregó lo que sintió al no poder culminar sus periodos con la 'U', primero a causa de la pandemia y luego por un problema de salud personal: "Me quedaron espinas en dos oportunidades con Universitario. La segunda fue mucho más difícil. Me quedó ese sueño de festejar un campeonato con la U. Pero si lo logran, me va a poner muy contento porque le tengo gran cariño al club".

En la misma línea, el estratega sostuvo: "Me costó mucho superar esta situación porque me sentía en buenas condiciones, veníamos haciendo un buen trabajo en la U pero me vino ese quebranto de salud".

Por último, Pérez comentó que ha tenido oportunidad de hablar con el actual entrenador 'crema': "Ya hablé con Jorge Araujo. Está contento, él conoce muy bien al club y al plantel, le va a ir muy bien. Le mostré mi apoyo y es consciente de mi deseo de que le vaya bien a la U".