Pablo Sabbag destacó el apoyo de Hernán Barcos: "Hemos hecho una relación extraordinaria"

Alianza Lima es el puntero del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. En su equipo cuenta con destacadas individualidades, pero uno de los jugadores estelares, sin duda, es el delantero colombiano Pablo Sabbag que anotó en el triunfo ante Carlos A. Mannucci, el domingo pasado en Matute.

En las últimas horas, Sabbag reconoció que se encuentra feliz por su racha goleadora, especialmente en la Liga 1, certamen en la que cuenta con seis anotaciones.

"La verdad estoy feliz y hay que disfrutar estos momentos porque viste en el fútbol no hay de todo. A veces no siempre vas a ganar o no siempre vas a estar en rachas goleadoras y hoy se me está dando todo. Realmente estoy muy contento por eso", señaló.

Asimismo, volvió a referirse sobre su buena relación con Hernán Barcos, cuyo puesto de titular ahora lo ocupa el 'Jeque'.

"Con Hernán (Barcos) hemos hecho una relación extraordinaria. Estoy muy agradecido con él por lo que ha sido conmigo. La verdad que no me ha pasado eso nunca", agregó a América Noticias.

"El partido pasado se acabó del partido y me dijo: 'Tenemos que trabajar en esta... no lo voy a decir en qué? Pero me dijo tenemos que trabajar en esto, que hoy te vi que te pasó'. Increíble. Quiere que esté mejorando todo el tiempo. Y eso lo aprecio mucho", culminó.

Pablo Sabbag anotó ante Mannucci. | Fuente: Liga 1 Max

Alianza Lima vs César Vallejo

El cotejo de Alianza Lima frente a la tienda trujillana de César Vallejo está agendado para el jueves 11 de mayo a las 8:00 p.m. hora peruana, en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, más conocido como Matute. Será por la fecha 6 (jornada pendiente) del Torneo Apertura de la liga peruana de primera división.

La previa tiena a Alianza como único puntero del certamen. Los blanquiazules goleador 3-0 a Carlos A. Mannucci, resultado que lo puso nuevamente en la cima, ahora con 30 puntos, dos por encima de Universitario de Deportes.

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max, canales 604 y 1604 HD de DirecTV. RPP Noticias lo tendrá en radio en los 89,7 de la FM.

