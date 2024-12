Pablo Sabbag se despidió de Alianza Lima con emotivo mensaje: "Fueron dos años que marcaron mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima confirmó que Pablo Sabbag no entró en los planes para la temporada 2025. El atacante sirio-colombiano se va del cuadro de La Victoria apenado y en redes sociales envió un emotivo mensaje de desepedida.

A través de sus cuenta de Instagram, Sabbag indicó que vivió alegrías en las dos temporadas que jugó en Alianza, club donde no pudo destacar como se esperaba al no consolidarse de titular por una serie de lesiones.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón", señaló el 'Jeque'.



"Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo", agregó.

Sabbag y la hinchada de Alianza

"A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha", puntualizó.



"Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel", comentó Sabbag, que anotó 14 goles en el equipo íntimo.

Para finalizar, Sabbag aseguró que siempre recordará su paso por Alianza. "Gracias, Alianza, por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!", culminó.