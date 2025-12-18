"El 2026, definitivamente, es mi último año": Paolo Guerrero confirmó su fecha de retiro del fútbol profesional

El cierre de una carrera. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, confirmó que el 2026 será su último año como jugador profesional.

En conversación en exclusiva con Fútbol como cancha de RPP, el Depredador dijo que la próxima temporada se retirará del fútbol. Aseguró que es una decisión tomada en conjunto con su familia y que espera terminar bien su carrera.

"El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera", indicó el goleador Blanquiazul.

Paolo Guerrero confirmó que será su último año como profesional | Fuente: RPP

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Paolo Guerrero se pronunció sobre amistoso con Inter Miami

Por otro lado, Paolo Guerrero habló sobre la Noche Blanquiazul 2026, donde enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi. Según indicó, será un partido "lindo", pero más lindo será ganar el encuentro.

"Sí, es lindo, pero más lindo por la competencia, porque inicias el año jugando un partido bonito, donde el hincha va a estar feliz, pero siempre va a ser más bonito sacando el resultado, ganando", dijo al inicio.

"Para mí, el triunfo, jugar contra cualquier equipo, es más importante. Eso no se negocia", finalizó.