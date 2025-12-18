Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Todo listo: Alianza Lima anunció los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima anunció los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026
Alianza Lima anunció los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 | Fuente: Fcaebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima dio a conocer los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, donde se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi.

Por todo lo alto. Alianza Lima presentó de manera oficial la Noche Blanquiazul 2026. En conferencia de prensa, el cuadro de La Victoria anunció el rival, la fecha y el precio de las entradas para el duelo del próximo 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

La venta de las entradas empezará el viernes 19 de diciembre para los Íntimos y Abonados, desde las 8:00 p.m. hora peruana, mientras que la venta general arrancará el sábado 20 de diciembre desde las 10:00 a.m. Los precios oscilan entre los 470 soles (populares) hasta los 3125 soles (palco).

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

TribunaGeneralAbonadosAforo
PalcoS/ 3125S/ 2500120
Occidente centralS/ 2375S/ 19002284
Occidente lateralS/ 2000S/ 16002696
Occidente silla de ruedasS/ 720S/ 7209
OrienteS/ 1500S/ 12008432
Oriente ConadisS/ 720S/ 720120
SurS/ 470S/ 3769750
NorteS/ 470S/ 3765615
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Inter Miami Noche Blanquiazul 2026 Noche Blanquiazul

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA