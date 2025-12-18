Todo listo: Alianza Lima anunció los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Por todo lo alto. Alianza Lima presentó de manera oficial la Noche Blanquiazul 2026. En conferencia de prensa, el cuadro de La Victoria anunció el rival, la fecha y el precio de las entradas para el duelo del próximo 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

La venta de las entradas empezará el viernes 19 de diciembre para los Íntimos y Abonados, desde las 8:00 p.m. hora peruana, mientras que la venta general arrancará el sábado 20 de diciembre desde las 10:00 a.m. Los precios oscilan entre los 470 soles (populares) hasta los 3125 soles (palco).

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Tribuna General Abonados Aforo Palco S/ 3125 S/ 2500 120 Occidente central S/ 2375 S/ 1900 2284 Occidente lateral S/ 2000 S/ 1600 2696 Occidente silla de ruedas S/ 720 S/ 720 9 Oriente S/ 1500 S/ 1200 8432 Oriente Conadis S/ 720 S/ 720 120 Sur S/ 470 S/ 376 9750 Norte S/ 470 S/ 376 5615