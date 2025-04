Claro y directo: Paolo Guerrero reveló cómo fue su llegada a Alianza Lima tras su polémica salida de César Vallejo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima atraviesa un buen momento tanto en la Liga1 como en la Copa Libertadores, certamen donde el equipo blanquiazul destaca bajo la batuta de Néstor 'Pipo' Gorosito. En sus filas, Paolo Guerrero cuenta con un rol protagónico, tras los dos goles que anotó en la victoria ante Talleres, en Matute.

El rendimiento de Paolo Guerrero sorprende a nivel internacional. A sus 41 años, continúa vigente con su cuota goleadora en Alianza, club de sus amores, al que se incorporó en septiembre pasado tras su polémica salida de César Vallejo.

En entrevista con Latina Deportes, Guerrero contó que se sorprendió de que Alianza quisiera contar con sus servicios, luego de que varias veces que se haya frustrado su fichaje.

“Lo de Alianza no me lo esperaba. Una vez que quedé libre, entraron en contacto conmigo”, reveló el exdelantero de Bayern Munich y Corinthians.

La llegada a Alianza Lima

Paolo Guerrero aseguró que, cuando decidió regresar al fútbol peruano, su prioridad siempre fue jugar por Alianza Lima, club donde se formó en las inferiores antes de fichar por Bayern Munich.

"Me dijeron si quería y, obviamente, a Alianza siempre he querido pertenecer y estaba para volver. No dudé ni un segundo para decir ‘sí’, estoy libre y quiero ir. Así fue mi vuelta”, culminó.