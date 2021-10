Raziel García: "No hay nada con Alianza Lima para el 2022, pero no lo descartaría" | Fuente: FPF

Sin duda una de las mejores apariciones recientes en la Selección Peruana ha sido la del volante Raziel García, actual jugador de Cienciano. Por su parte, el futbolista se refirió a su actualidad y sus planes para la siguiente temporada.

"Tengo el sueño de poder migrar al extranjero, esperemos que estos dos partidos sean los últimos con Cienciano porque siempre querré dar pasos hacia adelante en mi carrera. Espero tomar la mejor decisión", indicó García en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de fichar por Alianza Lima el próximo año: "No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta, va a jugar Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande".

En la misma línea, García sostuvo: "Tengo contrato con Cienciano por todo el otro año y eso hace difícil que quizá fiche por otro equipo de la Liga 1 la próxima temporada, pero vamos a ver".

En tanto a la Selección Peruana, el volante de 27 años se mostró optimista con respecto a la fecha doble de noviembre: "Estoy convencido de que se van a lograr esos seis puntos en noviembre. Van a ser seis de seis. No se nos dieron los resultados pero hicimos tres buenos partidos, no tuvimos suerte con sumar de visita".

