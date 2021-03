Rinaldo Cruzado y Patricio Rubio fueron compañeros en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

El delantero chileno Patricio Rubio movió el panorama de Alianza Lima al recordar la campaña 2020 y lo que en su momento significó que los blanquiazules caigan a la Liga 2.

"Siento que descendimos mal, lo merecíamos, el equipo no estaba. Habían muchos jugadores que no querían, que se tiraron para atrás", declaró el atacante de Unión Española en el podcast 'Catedral Hispana'.

Quien se refirió a estas expresiones fue Rinaldo Cruzado, excompañero suyo en Alianza Lima y capitán por entonces del plantel victoriano.

"Las cosas que pasan en un vestuario, quedan en el vestuario. No tengo más comentarios. Si las cosas se deben decir, se dicen en el vestuario", señaló el mediocampista en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

El actual futbolista de Alianza Atlético puntualizó que no debe profundizar sobre el tema, a pesar del mensaje que dejó Patricio Rubio.

"Si Patricio Rubio considera que hubo gente que tiró para atrás en Alianza Lima, es su opinión, se respeta. Yo no puedo decidir por las personas si dicen o no dicen algo, no sé si estuvo bien, es su forma de ser", apuntó.

Durante su paso por Alianza Lima, el delantero chileno convirtió 7 goles (1 en la Copa Libertadores ) en 22 partidos, consolidándose como el principal artillero blanquiazul en la temporada 2020.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué significa una "nueva variante" del coronavirus? ¿Qué se sabe de lo hallado en la India? ¿Es más mortal?, el Dr. Elmer Huerta despeja todas las dudas.