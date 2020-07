Deportivo Municipal vs Alianza Lima. | Fuente: Liga 1

Sin duda uno de los futbolistas que más destacó en durante lo que se jugó del Torneo Apertura de la Liga 1 fue Rodrigo Vilca, el actual volante de Deportivo Municipal que, según reveló, deja abierta la posibilidad de llegar a otro equipo del fútbol peruano.

Si bien el jugador hoy está enfocado en conseguir triunfos con la camiseta 'edil', se refirió a una probable llegada a Alianza Lima: "He tenido conversaciones con mi representate Elio Casaretto. Nada oficial. Pero si me llegan a llamar estaría muy contento. Uno trabaja para eso", indicó el futbolista en diálogo con Dámelos Siempre.

"Estoy muy agradecido con que me consideren en Alianza. Sin embargo, me debo a Deportivo Municipal y deseo ganar un título con el club o clasificar a un torneo internacional", precisó el jugador de 21 años, quien ya tuvo paso por Matute.

"Yo salí de César Vallejo y me fui a San Martín. Entrendé un día y no volví nunca más. Me voy para Alianza y me dan duro en los entrenamientos. El profe 'Chicho' (Salas) me puso de titular y no sé qué pasó que terminé en Municipal", recordó Vilca.

Rodrigo Vilca debutó con la camiseta de Deportivo Municipal en el año 2018 al mando de Víctor Rivera y, con el paso del tiempo, se ha consolidando mucho más en el puesto de titular.