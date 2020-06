Alianza Lima: Rubert Quijada reveló la razón que casi le lleva a dejar el fútbol cuando era niño

Rubert Quijada fichó por Alianza Lima en 2020 | Fuente: Prensa Alianza | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Rubert Quijada fue uno de los fichajes de Alianza Lima para la temporada 2020 que llegó con buenos antecedentes de forma reciente. El año anterior fue campeón con Caracas en la liga de Venezuela, siendo además reconocido como el jugador más valioso del torneo.

Sin embargo, pese a su presente en el fútbol, el defensor señaló que pasó por una etapa complicada cuando todavía era un niño, por lo que casi tuvo que dejar el deporte.

"Mis inicios en el fútbol no fueron fáciles porque yo de niño sufría de convulsiones y los doctores recomendaron a mis padres que deje el fútbol, pero el apoyo de ellos y la fortaleza que tuve, hicieron que pueda dedicarme a esto", reveló Quijada entrevista con el programa ‘Los Renegrones’.

Rubert Quijada se incorporó a Alianza Lima y de inmediato se afianzó como titular en el esquema de Pablo Bengoechea. Según menciona, uno de sus motivos para emigrar a Perú fue el de poder ser considerado a la selección venezolana.

“Yo la verdad no quería salir de Caracas, pero la propuesta de Alianza me convenció por el proyecto que tiene: salir campeón y trascender en Copa Libertadores. Averigüe por internet todo sobre el club y comprobé que es el más grande de Perú. Víctor Hugo Marulanda fue quien hizo todo para que venga. Llegué y me adapté rápido porque es un grupo muy bueno y los referentes como Leao (Butrón) y Rinaldo (Cruzado) me dieron confianza. Otro motivo importante para venir es que siento que estar en Alianza me acerca a la selección y mi objetivo es volver a la 'Vinotinto’”, remarcó.