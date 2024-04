Partidos de hoy, martes 23 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Sudamericano Femenino Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. Gremio - ESPN 2, STAR+

5:00 p.m. | Caracas FC vs. Rosario Central - ESPN, STAR+

7:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Peñarol - ESPN, STAR+

7:00 p.m. | Liverpool vs. San Lorenzo - ESPN 7, STAR+

7:30 p.m. | Colo Colo vs. Alianza Lima - ESPN 5, STAR+

9:00 p.m. | Junior vs. LDU Quito - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Unión La Calera vs. Cruzeiro - ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. | Trinidense vs. Nacional de Potosí - ESPN 2, STAR+

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Cuiabá - DSports, DGO

7:30 p.m. | Argentinos Juniors vs. Corinthians - DSports, DGO

9:00 p.m. | Alianza FC vs. Universidad Católica - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético - Liga 1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | Arsenal vs. Chelsea - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

1:00 p.m. | Al Hilal vs. Al Ain - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

11:00 a.m. | Al Nahda vs. Al Ahed - STAR+

Partidos de hoy, Copa - Italia

2:00 p.m. | Lazio vs. Juventus - STAR+

Partidos de hoy, Liga 2 - Perú

3:30 p.m. | Municipal vs. Coopsol - Nativa

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

9:15 p.m. | América vs. Pachuca - STAR+

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Argentina vs. Brasil - DSports, DGO

6:30 p.m. | Paraguay vs. Venezuela - DSports, DGO

9:00 p.m. | Perú vs. Colombia - DSports, DGO

