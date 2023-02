Tiago Nunes señaló que Cristal debe estar preparado para jugar la Copa Libertadores. | Fuente: Sporting Cristal

Tiago Nunes, técnico de Sporting Cristal, lamentó la forma en que su equipo arrancó la Liga 1 2023. Y señaló que nunca vivió algo así en su carrera tras confirmarse que Alianza Lima perdió por walkover al no presentarse este domingo al estadio Alberto Gallardo.

“Es algo que nunca me había pasado antes. Es una experiencia nueva y que no imaginaba ganar un partido así. Eso no es bueno para nadie, nos encanta competir. Más aún en un clásico, que es un partido que todos estábamos esperando para cumplir al máximo con nuestra gente y con estadio lleno”, fueron las primeras palabras de Nunes tras el pitazo final que le dio los 3 puntos a Cristal.



En otro momento, Nunes indicó que Cristal debe sumar partidos jugados para llegar en óptimas condiciones a la Copa Libertadores.

“Nos tocó esto ahora, tenemos que sacar lo mejor y prepararnos para el próximo partido. Estamos listos porque al final, más allá del torneo nacional también tenemos la competencia internacional y tenemos que estar con el equipo listo para jugar y competir al más alto nivel”, declaró en DirecTV Sports.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

En la siguiente fecha del Torneo Apertura, el cuadro celeste visitará a Carlos A. Mannucci. La cita está programada para el domingo 12 de febrero.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.







¡Final del partido en el estadio Alberto Gallardo!



Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima

(W.O.) ❌#FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/E6TSAmtKDq — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 5, 2023

Ávila: "Tenemos que comenzar a hacer fútbol y esto no nos ayuda"

Este domingo Sporting Cristal venció por walkover a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo luego de que el equipo victoriano no se presentara a jugar. Por su parte, Irven Avila, capitán y futbolista del conjunto rimense, se refirió a esta situación y a la actualidad del equipo.

"Se ganó, no de la forma que nos hubiera gustado, pero se sumó tres puntos. No es lo adecuado por lo que se nos viene a nosotros que es un partido internacional y lo que tenemos en mente es comenzar a hacer fútbol y esto no nos ayuda", indicó Ávila en diálogo con DirecTV Sports.

Asimismo, en tanto al trabajo que vienen teniendo con Tiago Nunes, Ávila agregó: "El profesor llegó con otra mentalidad, otra intensidad, nos sirve mucho para lo que buscamos que es pasar de fase en Copa Libertadores. Ahora debemos mantenerlo y mejorarlo".





NUESTROS PODCASTS

¿Existe relación entre el cáncer de ovario (y otros) con el consumo de comida procesada y ultraprocesada?

Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio de más de 197 000 personas en el Reino Unido, más de la mitad de las cuales eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como perritos calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más.