Edwin Ordóñez dirigirá el partido entre Alianza Lima y Binacional. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Edwin Ordóñez ha estado en el ojo de la tormenta por su actuación en la final de la Copa Bicentenario. El árbitro encargado de dirigir el próximo partido de Alianza Lima no pitó un penal a favor de Sport Huancayo que fue considerado claro por muchos y por eso se viene poniendo en tela de juicio su capacidad con miras al duelo en Juliaca.

César Torres, directivo de Alianza Lima, conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre el asunto y lamentó que Edwin Ordóñez tenga que arbitrar en un cotejo de altura poco después de haberlo hecho en uno de 120 minutos. Además, ironizó al mencionar que es un fanático de Universitario de Deportes.

"Estamos preocupados por lo de Edwin Ordóñez. Encima, el señor ha arbitrado un partido de 120 minutos y a los 3 días lo van a subir a casi 4000 metros de altura. Si aquí han habido deficiencias en el arbitraje, ¿cómo será en la altura? Lo más preocupante es que nos vuelven a poner a un hincha de Universitario de Deportes", dijo.

Por otro lado, al ser consultado sobre la designación de Lima como sede de la final de la Copa Libertadores, el directivo de Alianza Lima minimizó cualquier gestión que puede haber hecho la FPF y aseguró que las cosas se dieron así por los problemas que vienen ocurriendo en Chile.

"Esto no es un logro de la FPF, sino una consecuencia de lo que está pasando en otro país como Chile. No es que ellos hayan postulado al tema, bienvenido sea que se haya dado pero no ha sido una gestión de la Federación. Y eso, que han escogido al menos malo", finalizó Torres.