La fecha 3 de la Liga1 irá del viernes al martes.

Hay muchas incógnitas en la previa del inicio de la Liga1 Betsson 2023. La mayoría, en relación a si los ocho equipos que se manifestaron en contra de la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol se presentarán o no en sus respectivos partidos.

La principal problemática radica en los derechos televisivos. La FPF aduce, según sus estatutos, que es la dueña de los mismos, pero hay instituciones que, lejos de ir con una nueva casa televisora, quieren renovar con el Consorcio del Fútbol Peruano. Por ello, y para evitar que estos contratos se lleven a cabo, el máximo ente del fútbol peruano interpuso una medida cautelar en la que se prohibe que se televisen partidos sin su aprobacion expresa.

En ese sentido, ocho clubes se unieron para dejar en claro su postura. De hecho, en conferencia de prensa, mencionaron que, de no levantarse la medida cautelar, no asistirían a sus encuentros. De ese grupo, conformado por Alianza Lima, Universitario de Deportes, FBC Melgar, Binacional, Sport Boys, Deportivo Municipal, Cusco FC y Cienciano, solo tres ('U', Boys y 'Muni') tienen autorización para ser transmitidos por Gol Perú, al tener contrato vigente. Carlos A. Mannucci, que no integra el colectivo, también tiene vínculo.

Sin embargo, más allá de que RPP Noticias conoció que Universitario de Deportes sí se presentaría en el Monumental, mientras que Alianza Lima no iría al Alberto Gallardo, no existe ningún pronunciamiento oficial por parte de los ocho equipos mencionados. ¿Qué pasa si, finalmente, no van a sus partidos correspondientes? En esta nota te contamos lo que dice el reglamento de la Liga1 Betsson 2023 sobre el tema.

¿Qué pasa si un equipo no se presenta?

Según el Artículo 105° No presentación o abanono del partido, si un equipo no se presenta a un partido programado en la Liga1 Betsson 2023, por responsabilidad propia, será declarado perderdor por walkover y será sancionado con multa económica y un marcador en contra por 3-0. Además, la Comisión Disciplinaria puede imponer otra multa como resarcimiento económico al club rival por gastos ocacionados.

¿La Comisión Disciplinaria investiga?

En el Artícuo 106° Determinación de responsabilidad por la cancelación o suspensión de un partido, la Liga de Fútbol Profesional puede informar lo sucedido a la Comisión Disciplinaria de la FPF para que esta determine la responsabilidad, así como la aplcación de sanciones. Si se comprueba que las causas son atribuibles a un club, se entenderá que hubo walkover.



¿Qué pasa si hay reincidencia?

En el caso de que el walkover se repita (de forma consecutiva o alterna), descenderá automáticamente y perderá el resto de sus partidos por W.O, dándole un marcador de 3-0 a sus rivales. Además, se le impondrá una multa económica.

Asimismo, si un equipo pierde la categoría por dos walkover, quedará impedido de retornar a la Liga1 durante los siguientes tres años y su regreso quedará supeditado no solo de pagar las multas pendientes, sino además de lograr el derecho al ascenso. Por otro lado, el directorio del club será sancionado con inhabilitación para ejercer cargos en el fútbol profesional.

¿Cuáles son las multas económicas?

Según el Artículo 171° Multas, la sanción económica por un walkover (artículo 105) es de 30 UIT. En el caso del descenso administrativo por dos walkover, la multa asciende a 50 UIT.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó a inicios de año, mediante un Decreto Supremo, que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en 2023 sería de 4,950 soles.