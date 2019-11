Pablo Bengoechea se encuentra en su segunda etapa como entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea no fue ajeno a lo ocurrido en el empate por 1-1 entre Universitario de Deportes y UTC. En conferencia de prensa, el entrenador de Alianza Lima fue consultado sobre lo suscitado en este encuentro y consideró que el club merengue fue perjudicado por el error arbitral que validó el gol de Janio Pósito en offside.

Sin embargo, Pablo Bengoechea aseguró de manera polémica que, sin las equivocaciones de los referís a su favor, Universitario de Deportes no habría llegado a la jornada 17 del Torneo Clausura con chances de llevarse el título.

"El último fin de semana los fallos no favorecieron a Universitario de Deportes, fue perjudicado. Sin embargo, los errores arbitrales anteriores lo hacen estar en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Si sacamos todas las equivocaciones, la 'U' no habría llegado a la última fecha con posibilidades. Eso es lo que me parece", dijo.

Universitario de Deportes se ubica en el tercer lugar del Clausura con 30 unidades y aún tiene posibilidades de llevarse el campeonato. El conjunto dirigido por Ángel Comizzo recibe a Real Garcilaso en la última fecha y, si es que se da un determinado escenario con una victoria de parte de ellos, se podrían ir a un partido extra con Alianza Lima o terminar como únicos punteros.