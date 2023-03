La fecha 8 de la Liga1 Betsson 2023 se jugará del viernes 10 al lunes 13 de marzo.

Con Deportivo Garcilaso como único líder y con puntaje perfecto. Así marcha la tabla de posiciones antes de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2022. El 'Pedacito de Cielo', dirigido por Roberto Tristán, depende de sí mismo para continuar en ese lugar, e intentará que así sea cuando enfrente a Sporting Cristal, en Cusco.

Aunque no es lo ideal para el cuadro imperial, incluso sin ganar podría permanecer como puntero. Eso, si es que César Vallejo y Carlos A. Mannucci, sus más cercanos perseguidores, con 10 unidades, no le ganan a sus rivales de turno: Melgar, de visita, y UTC, de local, respectivamente.

Son nueve los partidos programados para la octava jornada del torneo peruano. Y, a diferencia de otras ocasiones, hasta el momento no se ha suspendido ninguno. De mantenerse así, la fecha se realizará del viernes 10 al lunes 13 de marzo.

La fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2022 iniciará con el encuentro entre ADT y Sport Boys. El sábado continuará con tres encuentros: Unión Comercio vs. Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal y Alianza Lima vs. Cusco FC.

Un día después, se desarrollarán cuatro duelos: Atlético Grau, Carlos A. Mannucci, Academia Cantolao y FBC Melgar serán locales ante Deportivo Municipal, UTC, Cienciano y César Vallejo, en ese orden. Ya el lunes, Binacional y Universitario de Deportes pondrán el punto final.

En esta oportunidad, el equipo al que le corresponde descansar es Alianza Atlético.

Programación de la fecha 8 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 10 de marzo

3:30 pm. ► ADT vs. Sport Boys ► Unión de Tarma / Liga1 Max

Sábado 11 de marzo

1:00 pm. ► Unión Comercio vs. Sport Huancayo ► Municipal Carlos Vidaurre | Liga1 Max

3:30 pm. ► Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal ► Inca Garcilaso de la Vega | Liga1 Max

7:00 pm. ► Alianza Lima vs. Cusco FC ► Alejandro Villanueva | Por definir

Domingo 12 de marzo

1:00 pm. ► Alético Grau vs. Deportivo Municipal ► Municipal de Bernal | Liga1 Max

3:30 pm. ► Academia Cantolao vs. Cienciano ► Iván Elías Moreno | Liga1 Max

4:00 pm. ► Carlos A. Mannucci vs. UTC ► Mansiche | Gol Perú

6:00 pm. ► Melgar vs. César Vallejo ► Monumental UNSA | Por definir

Lunes 13 de marzo

6:00 pm. ► Deportivo Binacional vs. Universitario de Deportes► Inca Garcilaso de la Vega | Por definir

Descansa: Alianza Atlético