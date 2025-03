Técnico de ADT tras pedido de reprogramación de Alianza Lima: "No sé qué aducen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Alianza Lima han pedido la reprogramación del partido contra ADT, por el cierre del aeropuerto de Jauja, entre otros. Sin embargo, desde la Liga de Fútbol Profesional han remarcado que el cotejo de este sábado 29 de marzo por el Torneo Apertura 2025 no se mueve de fecha.

De esta manera, en ADT tienen todo casi listo para recibir a Alianza Lima en el Estadio Unión Tarma. Precisamente, el entrenador del 'Vendaval celeste', Carlos Desio, tuvo comentarios respecto a la solicitud de parte del elenco blanquiazul por el cotejo de la Liga1 Te Apuesto.

"No nos han informado nada. Nosotros estamos entrenando para jugar el sábado y creo que la lógica es que se juegue ese día. No sé qué aduce Alianza", le dijo Desio a Ovación.

🔴ℹ️ Alianza Lima envió una nueva carta a la Liga de Fútbol Profesional, en la que reitera el pedido de suspensión del partido ante ADT, en Tarma.



En el documento, el club blanquiazul señala que se reserva el derecho de tomar las medidas legales correspondientes.@RPPNoticias pic.twitter.com/Ewl0e2Jwbz — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) March 27, 2025

ADT se alista para jugar ante Alianza Lima

Asimismo, el DT del cuadro tarmeño indicó que si es que el club que dirige Néstor Gorosito no puede trasladar por avión, lo deberá hacer vía terrestre.

"Sport Huancayo va a jugar ante la 'U' (en Lima) y viajó en micro. Nosotros fuimos a Huánuco seis horas y media en un colectivo. Tiene que ser igual para todos. Ellos, al encontrarse en la capital, tienen mayores facilidades", remarcó.

Asimismo, el entrenador de ADT indicó que sus dirigidos ya palpitan el partido frente a Alianza Lima en condición de local por la sexta fecha del Apertura.

"Lo que leí es que Alianza Lima quiere postergar el partido, pero nosotros queremos jugar. Cuando jugamos la Sudamericana tuvimos que ir a Huánuco y a Cienciano le dieron la facilidad de no jugar. No conozco el motivo por qué sí a uno y al otro no", finalizó.

El reclamo de parte de Alianza Lima

En Alianza Lima, por medio de su gerente deportivo, se manifestaron por su pedido de reprogramar el cotejo ante ADT.

"Sobre la ruta terrestre, hay dos aspectos: el tema de seguridad y el pronunciamiento formal de Senamhi sobre las posibles condiciones meteorológicas de los próximos días. Tienes el ejemplo de Sporting Cristal, varados en Canta hace unas semanas, con un plantel profesional teniendo que empujar un bus", indicó Franco Navarro.

