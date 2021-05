Ricardo Lagos tiene tres goles con la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Liga 1

Volvió a la victoria. Este viernes, Alianza Lima venció 2-0 al Alianza Universidad en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Grupo B de la Liga 1 Betsson y una de las notas altas del cuadro blanquiazul fue Ricardo Lagos.

No solo rindió en la cancha, sino que Ricardo Lagos fue el autor del tanto final de Alianza Lima sobre Alianza Universidad. Tras el cotejo en el Rímac, el lateral izquierdo apuntó que el plantel íntimo siempre tiene las cosas claras en los terrenos de juego.

"Contento por el triunfo. Somos muy unidos y vamos por u mismo objetivo. Entrenamos para ganar siempre. No nos salían las cosas en la definición y el que no nos anoten es un trabajo de todos", sostuvo el jugador de Alianza a Gol Perú.

Lagos, elemento clave para Alianza Lima

Asimismo, se manifestó por su nivel -con gol- en el elenco blanquiazul. Es pieza inamovible para el director técnico Carlos Bustos.

"Terminamos la primera parte de buena forma y contento por ello. Hago lo que el profesor me pide y me siento cómodo donde me pongan. Todos trabajamos de la misma forma. Vengo muy bien física y anímicamente", añadió.

En lo que va de temporada de la Liga 1 Betsson con Alianza Lima, Ricardo Lagos tiene tres goles. Anteriormente le anotó a Binacional y César Vallejo.

Ahora, los íntimos tendrán descanso ya que se viene la recta final del torneo local. En su llave clasificó Sporting Cristal a la final de la Fase 1.

