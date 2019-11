Binacional recibirá a Alianza Lima este domingo. | Fuente: Binacional

Inicialmente, el árbitro elegido para dirigir el Binacional vs. Alianza Lima era Edwin Ordóñez. Sin embargo, eso cambió luego de que se filtraran unas fotos del mencionado juez con la camiseta blanquiazul. Si la decisión tuvo que ver con ese incidente, es algo que aún no se ha explicado. Sin embargo, lo concreto es que será reemplazado por Augusto Menéndez.

Aunque cualquiera podría pensar que ese cambio tranquilizaría a la escuadra dirigida por Roberto Mosquera, lo cierto es que no. Desde el departamento de prensa, explicaron a RPP los motivos por los que les incomoda la noticia.

"No nos han notificado el cambio de árbitro. No nos han explicado las razones por las cuales están cambiando al juez. Al margen de las fotos, deberían explicar. No nos ha llegado notificación ni al correo institucional, ni al jefe de equipo, ni al gerente deportivo. De la noche a la mañana nos enteramos que cambiaron de árbitro", dijo un miembro del departamento de prensa.

Mientras Binacional continúa a la espera de una pronunciación por parte de la CONAR o la Liga 1, Alianza Lima viaja a Juliaca para intentar defender su liderato en el Torneo Clausura. No la tendrá nada fácil. Ahí, a más de 3,800 metros de altura, el campeón del Apertura se hace fuerte. El duelo por la fecha 15 arrancará este domingo a las 3:15 pm.