La FPF postergó oficialmente el partido entre Alianza Lima vs. Binacional por la fecha 7 de la Liga 1. | Fuente: Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la postergación del partido entre Alianza Lima vs. Binacional, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura. El ente rector del balompié peruano se basó en la decisión de la Comisión Médica de la Comisión Médica que inhabilitaba al plantel del ‘Poderoso del Sur’ de disputar algún encuentro de la Liga 1.

“La Liga de Fútbol Profesional recibió el informe de la Comisión Médica de la Federación Peruana de Fútbol, mediante la cual considera que el plantel de Binacional no se encuentra habilitado para entrenar ni para disputar el encuentro deportivo programado para el 9 de agosto de 2020. Por tal motivo, el partido Alianza Lima vs Deportivo Binacional FC, correspondiente a la 7 fecha Fase1 de la vuelta de la Liga 1, no se disputará, según estaba programado”, indica el comunicado del ente regulador del torneo.

“En concordancia con lo establecido en el Protocolo Vuelta a los entrenamientos y competencias de La Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol, así como del Reglamento de la Liga 1, el mencionado informe de la Comisión Médica de la FPF así como el informe de viaje emitido por el área de Operaciones de Competiciones de la Liga 1 han sido remitidos a la Comisión Disciplinaria de la FPF a fin de que resuelva conforme a sus atribuciones”, agrega el citado texto.

Según pudo conocer RPP Noticias, en las próximas horas, Alianza Lima presentará un documento a la gerencia general de la Liga 1 solicitando los puntos del partidos. El sustento de la administración íntima es que lo sucedido no está contemplado como un caso de fuerza mayor, sino es un incumplimiento de su rival en las normas establecidas.