Alianza Lima planea denunciar al presidente de la FPF. | Fuente: RPP Noticias

El directivo de Alianza Lima, César Torres, aseguró que el club blanquiazul piensa en denunciar a Agustín Lozano por discriminar al técnico Pablo Bengoechea. El dirigente habló en exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Estamos planeando hacer una denuncia por discriminación al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Está discriminando a un trabajador extranjero como lo es Pablo Bengoechea", afirmó Torres en la entrevista.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, le respondió a Pablo Bengoechea debido a sus declaraciones en la conferencia de prensa tras el partido de ida entre los blanquiazules y Binacional. Lozano señaló que "no es correcto tirarle barro a los árbitros, mucho más que venga de alguien que no es peruano, no es bueno".

Alianza Lima y Binacional se enfrentarán por el partido de vuelta de la gran final de la Liga 1. Ambos equipos se enfrentarán este domingo 15 de diciembre a las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' del distrito de La Victoria. En el primer encuentro, el 'Poderoso del Sur' goleó 4-1 a los blanquiazules.