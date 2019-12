El árbitro nacional Miguel Santiváñez. | Fuente: APAF

No va. El árbitro Miguel Santiaváñez no dirigirá el partido de vuelta entre Alianza Lima y Binacional por el play off final de la Liga 1 Movistar. El juez peruano no ha recibido cursos para la utilización del VAR.

Para evitar que se genere polémica, tal como ocurrió con el partido en Juliaca, la CONAR está en la búsqueda de una nueva terna y todo apunta que sería extranjera. La principal opción es el argentino Patricio Loustau, pero aún no está cerrado.

Según pudo conocer RPP Noticias, se ha enviado una consulta a la Conmebol y se está esperando a ver cuál es su recomendación.

El misterio de quién va dirigir la final entre Alianza Lima y Binacional se resolverá este viernes.

Lo que se mantiene son los árbitros que estarán en el VAR. Ellos son el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Piero Maza y el peruano Víctor Raez.