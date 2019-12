Roberto Mosquera reemplazó a Javier Arce en la dirección técnica de Binacional. | Fuente: Prensa Binacional

Roberto Mosquera, pese a derrotar 4-1 a Alianza Lima en la final de ida de la Liga 1 Movistar, considera que sus jugadores estuvieron solo en un 50%. En rueda de prensa, el estratega de Binacional dejó en claro que todo su plantel estará al 100% para la segunda final considerando que han podido entrenar de una mejor forma.

"Con respecto al primer partido, ahora sí estamos al 100%. En la ida estuvimos en un 50% porque no dormimos ni entrenamos tres días; entonces, no era el mejor de nuestros momentos. Como lo dije anteriormente, administrar el dolor no es mi especialidad. He tenido que aprender y no creo haberlo hecho del todo bien", dijo.

Por otro lado, Roberto Mosquera manifestó que han sabido sobrellevar el fallecimiento de Juan Pablo Vergara a lo largo de la última semana y señaló que todos los jugadores de Binacional son conscientes que no pueden sentirse dolidos por ello toda la vida.

"Hemos dormido, entrenado y comido, lo cual no hicimos para el primer partido. Entonces, vamos a ver a un Binacional más potenciado porque hemos podido hacer la vida de deportista que no pudimos hacer. No es que haya cedido la tragedia que tuvimos, sino que hemos entendido que uno no puede convivir eternamente con ese dolor porque no tendríamos vida", sentenció.