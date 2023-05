Jersson Vásquez confía en dar la sorpresa contra Alianza Lima: "Si ganamos nos metemos en la pelea"

Partidazo en la capital. Este jueves Alianza Lima recibirá a César Vallejo en el marco de la jornada 6 (pendiente) del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

Uno de los referentes de César Vallejo es el lateral izquierdo Jersson Vásquez, quien será ausencia contra Alianza Lima en el Alejandro Villanueva de La Victoria por lesión. El defensa habló con Fútbol como cancha de RPP Noticias en la previa del cotejo contra los íntimos y dejó en claro que van por el triunfo para quedar a cinco puntos de su rival de turno.

"Sabemos que los que pelean arriba son Alianza y Universitario. Tenemos el anhelo de pelear por el torneo. Depende de mañana porque si no se gana va a ser más difícil. Si ganamos nos metemos en la pelea", remarcó el futbolista 'poeta'.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Jersson Vásquez confía en la victoria de Vallejo contra Alianza

Descentralizado La palabra de Jersson Vásquez en RPP Deportes.

Posteriormente, fue consultado respecto al buen momento íntimo, quienes se mantienen como únicos líderes del campeonato con 30 puntos.

"Es un equipo que juega bien. Es sólido en Matute. Desde el año pasado, pero son estos partidos que tienes que jugarlos con inteligencia. Aprovechar sus puntos débiles, con una concentración única. Ellos no te perdonan y tienen el apoyo de su gente. Juegan a estadio lleno y para ellos es importante", sostuvo.

Luego, el futbolista de César Vallejo respondió sobre si es que hay "temor" de jugar en un escenario como el Alejando Villanueva, el cual lucirá un lleno total.

"Tenemos gente que tiene un recorrido bueno y desde ese punto no creo que nos afecte. A uno lo tiene que motivar. Si bien nosotros no jugamos partidos con mucho público, si esto no te motivo no lo hace nada. Siento que tenemos jugadores a este tipo de presión", sostuvo.

Además, habló del momento a nivel internacional de su equipo, el cual marcha en el último lugar de su grupo de la Copa Sudamericana.

"La verdad si conseguimos una victoria con Botafogo y de ahí con Magallanes llegaríamos a la última fecha peleando. Tenemos que mejorar desde menores. Es el momento de mejorar desde abajo", remarcó.

NUESTROS PODCAST

¿Iniciar más tarde el horario escolar puede mejorar la salud mental de los niños?

La idea de horarios de inicio de clases más tardíos, impulsada por muchos a lo largo de los años como una forma de ayudar a los adolescentes a dormir más, está adquiriendo un nuevo aspecto como una forma de abordar la crisis de salud mental que afecta a los adolescentes en los EE. UU.