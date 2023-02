Alianza Lima entrena bajo el mando de 'Chicho' Salas. | Fuente: Club Alianza Lima

Este viernes se dio el primer walkover de la Liga1 Betsson 2023, luego de que Cusco FC no se presentara en el Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Sport Huancayo. Sin embargo, no sería el único de la fecha 3 del torneo peruano. De hecho, Alianza Lima y Cienciano son otros dos de los siete clubes que aseguraron que no participarán del campeonato mientras la Federación Peruana de Fútbol no levante la medida cautelar interpuesta.

En ese sentido, ambos equipos han optado por medirse en un partido amistoso en el Alejandro Villanueva. La cita es parte del entrenamiento del sábado por la mañana y será a puertas cerradas.

La idea de encontrarse en Matute es no perder ritmo futbolístico y seguir sumando minutos, más allá de mantenerse firmes en la postura de no jugar un partido oficial hasta que la FPF cambie su postura respecto a los derechos televisivos.

Según la programación de la Liga1 Betsson 2023, Cienciano debería visitar a UTC el sábado a las 3:30 pm., en el estadio Héroes de San Ramón. Por otro lado, Alianza Lima debutaba ante Sporting Cristal, el domingo, a las 10:00 am., en el estadio Alberto Gallardo. En ambos casos, por disposición de las autoridades, sin público. Sin embargo, estos partidos, según el documento firmado por los clubes, no se desarrollarán, pese a que los rivales sí se presentarán.

Palabra del 'Kaiser'

Alianza Lima es uno de los siete clubes que han comunicado que solo jugarán en el comienzo del Torneo Apertura hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) retire la medida cautelar que les impide que el operador con el que ellos mantienen contratos trasmitan sus cotejos por televisión. En ese sentido, Carlos Zambrano dio su punto de vista.

"Aún no sabemos, cambian de opinión a cada rato. Ayer dijeron que íbamos a jugar y hoy que no", señaló Carlos Zambrano a América Deportes. "Nos sorprende que todavía no se solucione todo esto. Nosotros estamos esperando que se solucione pronto. La posición del club la respetamos y estamos con ellos", indicó el 'León'.

Siete clubes de la Liga1 comunican que no se presentarán

El jueves por la noche, siete elencos de la Liga 1 Betsson 2023 -por medio de un comunicado- se ratificaron en su intención de no participar en el comienzo del certamen local.

Esta medida, con las firmas de Alianza Lima, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal, llegó a menos de 24 horas de darse el inicio de la Liga 1 2023.

"Los clubes que suscribimos el presente comunicado manifestamos que no participaremos de la Liga1 hasta que la Federación levante la irregular medida cautelar que la logrado imponer de manera arbitraria e ilegal al acudir al Poder Judicial y que pone en riesgo el presente y futuro del fútbol peruano", remarcaron.

Programación de la fecha 3 de la Liga1 Betsson 2023

Viernes 3 de febrero

Cusco FC (W.O) 0-3 Sport Huancayo

Sábado 4 de febrero

1:00 pm. Atlético Grau vs FBC Melgar - Estadio Municipal de Bernal

3:30 pm. UTC vs Cienciano - Estadio Héroes de San Ramón

3:30 pm. Universitario vs Academia Cantolao - Estadio Monumental

7:00 pm. Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

10:00 am. Sporting Cristal vs Alianza - Estadio Alberto Gallardo

Lunes 6 de febrero

1:00 p.m. Sport Boys vs Unión Comercio - Alberto Gallardo



3:30 p.m. César Vallejo vs Alianza Atlético - Estadio Mansiche

Martes 7 de febrero

1:00 p.m. Municipal vs. Carlos A. Mannucci

Descansa: ADT