Alianza Lima vs. Cusco FC: ¿a qué hora empieza y por dónde ver el partido por la fecha 8 del Clausura?

Alianza Lima vs. Cusco FC se enfrentan este domingo 13 de agosto por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco, desde las 3:15 hora peruana.

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de Liga 1 Max. También podrás seguir el partido RPP Noticias, 89.7, y EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

Alianza Lima llega al partido con la necesidad de sumar de a tres. Y si bien ganó el último partido, los resultados anteriores lo han puesto en el séptimo lugar del Torneo Clausura con 12 unidades, a ocho del líder Universitario de Deportes.

Mauricio Larriera, técnico de Alianza Lima, señaló -previo a su debut como estratega blanquiazul- que no hay misterio con respecto al sistema de juego que utilizará ante Cusco FC.

"He encontrado muy buena predisposición y muy buen ambiente de trabajo (...) Ya lo van a ver mañana (sobre el esquema que empleará). No hay mucho misterio", afirmó.

Cusco FC, en tanto, está teniendo una campaña irregular en el Torneo Clausura. De los últimos cinco partidos, solo ha podido ganar uno, por lo que es importante para los locales sumar de a tres para acercarse a la mitad de tabla.

“Estamos concentrados para el domingo, sabemos que es un partido difícil, Alianza siempre va a proponer. Lo bueno de nosotros es que somos fuertes de local, estamos invictos si no me equivoco. No sé si nos falte algo respecto al Apertura, solo que las cosas no se nos han dado, pero seguimos en la lucha y vamos a salir a ganar”, comentó Josué Estrada para Radio Ovación.

Cusco FC vs. Alianza Lima: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:15 p.m.

Colombia: 3:15 p.m.

Ecuador: 3:15 p.m.

México: 2:15 p.m.

Bolivia: 4:15 p.m.

Venezuela: 4:15 p.m.

Argentina: 5:15 p.m.

Chile: 4:15 p.m.

Uruguay: 5:15 p.m.

España: 10:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:15 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:15 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs. Alianza Lima vía TV por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido EN VIVO por Liga 1 MAX y por RPP Noticias, 89.7 FM. En el extranjero se puede ver a través de Fanatiz y vía streaming en Liga 1 Play. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe

