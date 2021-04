Alianza Lima enfrenta a Municipal por la fecha 2 de la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima disputa este martes su segundo partido en la Liga 1 Betsson, donde tendrá a Deportivo Municipal como rival de la fecha 2 del Grupo B de la Fase 1. El encuentro se disputará desde las 3:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo.

Previo al partido, el conjunto blanquiazul emitió un comunicado solicitando a sus aficionados evitar las aglomeraciones, como sucedió el día de su estreno en la competencia ante Cusco FC.

“El Club Alianza Lima invoca a la gran familia aliancista y a todos los aficionados al fútbol a respetar las normas de salud establecidas por el gobierno, alentando desde casa, con el fin de cuidar este deporte que tanto nos apasiona, a nosotros mismos y a nuestra institución.

¡No a las aglomeraciones ni concentraciones!”, señaló el club.

El pasado 30 de marzo, cuando Alianza Lima enfrentó a Cusco FC, cientos de hinchas realizaron un banderazo y cánticos en Matute, avanzando por diversas calles colindantes al estadio Alejandro Villanueva. Esto sin emplear las normas establecidas para frenar el contagio de la COVID-19. No se aplicó el distanciamiento social, algunos no portaron mascarillas y otros ejemplos de personas no colocándose de forma correcta el tapabocas.

Aquella vez, Alianza Lima también emitió un comunicado previo a los hechos, el cual no fue acatado. Además de evitar los contagios por la pandemia, el club pretende no recibir posibles sanciones de acuerdo a la organización de la Liga 1.





