Lllegó el día esperado por sus aficionados. Alianza Lima debuta este martes ante Cusco FC por la Liga 1 Betsson, en duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Fase 1. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo.

Debido a las medidas por la pandemia del coronavirus, la presencia de hinchas en los estadios y exteriores no está permitida, sin embargo, esto no ocurrió. Horas antes de la presentación del elenco a cargo de Carlos Bustos, cientos de personas con camiseta y banderolas alusivas a Alianza Lima se aglomeraron en los exteriores del estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria.

Realizaron caminatas y cánticos por las vías aledañas al recinto, aunque sin aplicar las normas establecidas para frenar el contagio de la COVID-19. No se aplicó el distanciamiento social, algunos no portaron mascarillas y otros ejemplos de personas no colocándose de forma correcta el tapabocas.

Dicha situación fue opuesta al pedido que realizó Alianza Lima a través de sus rees sociales, donde instaba a sus aficionados a evitar las aglomeraciones.

"¡Hincha blanquiazul! Recuerda alentar desde casa y evitar las reuniones y aglomeraciones. Cuídate y cuida a los tuyos", publicó la institución victoriana durante la mañana de este martes.

